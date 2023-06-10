الاستخبارات العسكرية تعتقل مسؤولة بتنظيم داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، بالقاء القبض على ماتسمى مسؤولة توزيع الكفالات بتنظيم داعش، وذلك في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخمسين، تم نصب كمين محكم في قرية (الشيخ حمد) وعلى أثرهِ القي القبض على احدى الارهابيات المطلوبات للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط الساحل الايسر التابع إلى محافظة صلاح الدين".

ووفقا للبيان فإن المتهمة كانت تعمل بمنصب مايسمى مسؤولة توزيع الكفالات في قضاء الشرقاط، تم تسليمها الى جهة الطلب أصولياً.