الاستخبارات العسكرية تعتقل 11 متهما بالارهاب في 5 محافظات عراقية

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، اعتقال 11 مطلوبا بتهم ارهابيا "بكمائن محكمة" نصبت لهم في 5 محافظات مختلفة.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه" تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات (صلاح الدين، ونينوى، والانبار، وكركوك وميسان)، وأسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابياً،من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في أقضية (الدجيل، الشرقاط، المجر الكبير، الحمدانية، الرمادي والدبس)".

وأضاف البيان أن العملية تمت "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب استخبارات وأمن قيادتي عمليات ميسان وصلاح الدين والفرق (الثامنة، العاشرة، والسادسة عشرة)، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية القيادات المذكورة"، لافتا الى تسليمهم المطلوبين إلى جهات الطلب".