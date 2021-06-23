الاستخبارات العسكرية تعتقل ٤ إرهابيين في بغداد ونينوى

شفق نيوز / اعتقلت قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد، فيما ألقت قوة أخرى القبض على إرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيانات متفرقة وردت لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، أشارت لوجود أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب في منطقة الاعظمية".

وأضافت الخلية، أن "ذلك دفع مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وبمشاركة أمن اللواء واستخبارات الفوج الثاني منه، إلى التحرك نحو الهدف والقبض على الإرهابي في المنطقة ذاتها وتسليمه لجهة الطلب".

إلى ذلك، لفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني وقسم استخبارات وأمن بغداد، تمكنت وبعملية نوعية امتازت بمهنية أمنية عالية المستوى من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ١/٤ ارهاب في منطقة المحمودية جنوبي بغداد".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية مستمرة بملاحقة عصابات داعش الإرهابية لتجفيف منابع الإرهاب، بجهود استخبارية دقيقة".

في السياق، بينت الخلية، أن "معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤، أكدت تواجد أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، في قرية المكوك بقضاء القيارة".

وأكدت أن ذلك "دفع لتحرك القوة المذكورة على إثرها وتم القاء القبض على الإرهابي".