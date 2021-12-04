الاستخبارات العسكرية تعتقل "إرهابيين" اثنين في الانبار

شفق نيوز/ القت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم السبت، القبض على "إرهابيين" اثنين في محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بجهود استثنائية ومتابعة مستمرة ومعلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 وقوة من مقر اللواء وفوجه الثاني، من القاء القبض على ارهابيين اثنين في مناطق سيطرة صداك و5 كيلو بالرمادي، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 1/4 إرهاب".