الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابية في مخيم بالموصل

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، اعتقال إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل ضمن محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شعبة استخبارات الفرقة ١٦ إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اعتقلت إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وردت للشعبة، وأكدت وجود الإرهابية في المكان المذكور"، لافتة إلى أن "مفارز الشعبة وبالتعاون مع قوة من مقر لواء المشاة ٧٦، تحركت على إثر تلك المعلومات، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض عليها".

وأوضحت المديرية، أن "الملقى القبض عليها، من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب، وجرى تسليمها لجهة الطلب، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".