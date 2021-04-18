الاستخبارات العسكرية تعتقل دواعش "بارزين" في نينوى

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، اعتقال أبرز ثلاثة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي، يعملون ضمن ما يسمى "قاطع أبو مروان الحمداني" غربي محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، قادت إلى ضبط ثلاثة عناصر ارهابية تنشط ضمن ما يسمى (قاطع ابو مروان الحمداني) الارهابي".

وأضافت أن "على إثر هذه المعلومة تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، لتشكيل قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وشعبة مكافحة إرهاب زمار، وشعبة استخبارات شؤون الأفواج للتحرك على العناصر الارهابية ومحاصرتها وإلقاء القبض عليهم في منطقة زمار غربي المحافظة".

وخلصت المديرية، في بيانها إلى أن "العناصر الثلاثة هم من الذين اشتركوا بعمليات ارهابية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".