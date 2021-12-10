الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤول "داعشي" غربي الأنبار

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم داعش، في ما تسمى "ولاية جنوب الرطبة" غربي محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة، (أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) والتي أكدت تواجد أحد الإرهابيين من مفارز الدعم اللوجستي للمجاميع الإرهابية في صحراء الرطبة العاملة ضمن ما تسمى (ولاية جنوب الرطبة).

وأضافت أن "بالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ١٨، تم التحرك باتجاه الهدف والقبض على الإرهابي بقضاء الرطبة في الأنبار"، لافتة إلى أن "الملقى القبض عليه من بين المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب، وتم تسليمه لجهة الطلب بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه".