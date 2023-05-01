الاستخبارات العسكرية تطيح بـ13 متهماً بينهم إرهابيون في بغداد و3 محافظات

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، الإطاحة بإرهابيين اثنين و11 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد والانبار والبصرة ونينوى.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء نتيجة عمليات استباقية وجهود حثيثة أجراها قسم وشعب قيادة عمليات البصرة والفرق الخامسة والسابعة والعاشرة والسادسة عشر والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في سيطرة ال 160 كيلو و منطقة هور رجب".

وأشارت إلى أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرطبة وناحية الرشيد و(11) متهما بقضايا متنوعة في قضاء هيت والفلوجة وحمام العليل والمدينة واللطيفية، وجرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".