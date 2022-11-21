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الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 12 متهماً بينهم "إرهابي" وتضبط كدس للعبوات في أربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-11-21T16:37:56+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 12 متهماً بينهم "إرهابي" وتضبط كدس للعبوات في أربع محافظات

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال (12) مطلوبا بينهم احد "الإرهابيين" في أربع محافظات، فيما كشفت عن ضبط كدس للعتاد بداخله عبوات ناسفة محلية الصنع.

وقال اعلام مديرية الإستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن)، قيادة عمليات البصرة والانبار وميسان والفرقتين السابعة والثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في محافظات الأنبار وكركوك وميسان والبصرة حيث اسفرت عن القاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 ارهاب) في سيطرة تازة و (11) متهماً بمواد قانونية مختلفة في أقضية القائم والهارثة وطوزخورماتو وهيت وناحية العدل وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وأضافت المديرية "كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس للعبوات في منطقة الجفة التابعة لمدينة عامرية الصمود، بداخله (43) عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل فيما قامت مفرزة الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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