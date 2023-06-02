الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إعلامي" داعشي في الانبار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة، الاطاحة بـ"إرهابي" يعمل اعلاميا في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية نوعية وجهود استخبارية متميزة لقسم قيادة عمليات الجزيرة ومتابعة من قبل شعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين تم نصب كمين محكم في ناحية المحمدي، أسفر عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء هيت".

وأشار البيان إلى أن المطلوب "كان يعمل اعلامياً في عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".