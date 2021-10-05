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الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي وإرهابية" في الأنبار وتلعفر

Category: أمـن

Date: 2021-10-05T20:09:24+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي وإرهابية" في الأنبار وتلعفر

شفق نيوز/ القت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على "إرهابي وإرهابية" في الأنبار وتلعفر بعمليتن منفصلتين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تأكيداً لمساعيها بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة تلعفر وقوات برية من الفوج الثاني لواء المشاة 73 تم خلالها القبض على احدى الارهابيات اللواتي كن ناشطات بما يسمى (ديوان التعليم ) في قضاء تلعفر غربي نينوى اثناء دخول داعش الارهابي للمحافظة وتقوم بتشجيع الفتيات والنساء للانتماء لتلك العصابات".

وأضافت انها "من المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب".

وفي بيان ثانٍ اشارت الى الإطاحة بـ"إرهابي" بعد عودته للعراق قاد هجمات ضد الشرطة في الرمادي بالانبار.

وقالت إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع إستخبارات لواء المشاة 38 وإستخبارات وإرهاب الرمادي اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في منطقة الزنكورة بالرمادي الانبار اثناء محاولته دخول المدينه بعد عودته من الخارج حيث كان هارباً".

وأضافت، أن "الإرهابي قاد عدة هجمات ضد دوريات للشرطة وقام بفرض التوبة على المنتسبين اثناء تواجد داعش الارهابي في المحافظة قبل التحرير، ويعد واحداً من اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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