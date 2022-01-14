الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"إرهابي" وتضبط عشرات العبوات في الانبار

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الجمعة، إلقاء القبض على "إرهابي" وضبط عشرات العبوات في الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذا لمنهجها في تعقب وملاحقة خلايا فلول داعش الارهابي والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته، وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 38 واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 40 وقوة برية من الفوجين اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في سيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة".

وأوضحت أن "القوة تمكنت من ضبط 21 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لترا في منطقة البو طيبان بالرمادي الانبار".

وأشارت الى "تسليم الارهابي الى جهة الطلب"، لافتة الى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا".