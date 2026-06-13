الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبو مصعب" مسؤول "كفالات ولاية الفرات" في الأنبار

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، إلقاء القبض على أحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم داعش في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، خلال عملية أمنية استباقية.

وأوضح بيان للمديرية، أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن اعتقال المطلوب المكنى (أبو مصعب)، المسؤول عن توزيع ما تُعرف بـ "الكفالات" (المستحقات المالية والدعم) لعناصر التنظيم وعائلاتهم ضمن قاطع ما كان يسمى "ولاية الفرات".

وأشار البيان إلى أن المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومواصلة العمليات الأمنية لملاحقة بقايا الخلايا الإرهابية وتعزيز الاستقرار في البلاد.