الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

شفق نيوز/ تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، من الاطاحة بثلاثة ارهابيين في تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعملية استخبارية دقيقة ومعلومات مؤكدة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 92 من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في السحاجي ايمن الموصل".

واضاف البيان ان الارهابيين الثلاثة "يعملون ضمن ما يسمى ديوان الجند لداعش، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".