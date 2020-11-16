سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

Category: أمـن

Date: 2020-11-16T11:06:12+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

شفق نيوز/ تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، من الاطاحة بثلاثة ارهابيين في تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعملية استخبارية دقيقة ومعلومات مؤكدة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 92 من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في السحاجي ايمن الموصل".

واضاف البيان ان الارهابيين الثلاثة "يعملون ضمن ما يسمى ديوان الجند لداعش، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

related

القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

Date: 2019-11-14 11:17:13
القاء القبض على دواعش بمناطق متفرقة من نينوى

بتعاون الأهالي.. شرطة نينوى توجه ضربة لداعش

Date: 2020-10-27 17:41:54
بتعاون الأهالي.. شرطة نينوى توجه ضربة لداعش

القوات العراقية تقتل 14 داعشيا بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي غرب الموصل

Date: 2019-05-29 14:00:41
القوات العراقية تقتل 14 داعشيا بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي غرب الموصل

القبض على عناصر بداعش وضبط صواريخ في الموصل

Date: 2019-07-28 14:49:05
القبض على عناصر بداعش وضبط صواريخ في الموصل

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

مقتل مدنيين بهجوم لداعش جنوب الموصل

Date: 2019-12-28 13:20:55
مقتل مدنيين بهجوم لداعش جنوب الموصل

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Date: 2020-10-19 05:43:59
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة

Date: 2020-05-31 16:21:19
خلية الصقور في البصرة تطيح بأمير داعشي شارك في عمليات وهجمات مسلحة