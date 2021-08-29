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الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-08-29T13:03:49+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في الانبار

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، الاطاحة بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن شعبة استخبارات الفرقة الخامسة -احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - وبمشاركة القوات البرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لأغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات.

وأضاف البيان؛ أن المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة بالأنبار.

وتابع البيان؛ أن المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٧٤ تمكنت من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن نيتهم الهرب.

وأشار إلى ان جميع الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب، لافتا الى تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقا للبيان.

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