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الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T09:27:10+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات في الأنبار

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الأحد، الاطاحة بأحد تجار المخدرات في العراق.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بمراقبة مكثفة ومعلومات استخبارية دقيقة اشارت لتواجد أحد تجار المخدرات في منطقة البو عساف بالرمادي الانبار".

وأضاف البيان، "بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 39 من إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته حبوب مخدرة".

وأشار البيان إلى أن المتهم تم تسليمه للجهات المختصة لإحالته للقضاء بموجب أحكام المادة 28 من قانون العقوبات العراقي.

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