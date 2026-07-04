الاستخبارات العسكرية تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 14 ألف حبة "كبتاجون" في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 14 ألف حبة من نوع "كبتاجون" في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السادسة، تمكن بعد عملية تعقب ومراقبة مستمرة من الإطاحة بالمتهم في إحدى مناطق العاصمة.

ووفقاً للبيان، فإن المتهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات العراقي، مشيراً إلى تسليمه مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.