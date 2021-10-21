الاستخبارات العسكرية تطيح بالمسؤول عن تهريب عوائل داعش من سوريا الى العراق

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء اليوم الخميس، عن الإطاحة بالمسؤول عن تهريب عوائل عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول السوري الى العراق.

وقال الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا الى معلومات دقيقة من شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ في قيادة عمليات غرب نينوى، والتي أكدت تواجد احد الاهداف المهمة المطلوبة للمديرية في منطقة مجمع الجغيفي بقضاء سنجار غربي نينوى".

وبينت ان "الارهابي هو المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول في سوريا الى الاراضي العراقية عن طريق التهريب وتزوير المستمسكات، وفي ضوء ذلك توجهت المفارز الاستخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٣ نحو الهدف ونصب كمين محكم له ومحاصرته والقاء القبض عليه، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب".