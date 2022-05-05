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الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من مروجي المخدرات وتضبط أسلحة غربي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T08:28:36+0000
الاستخبارات العسكرية تطيح باثنين من مروجي المخدرات وتضبط أسلحة غربي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الخميس، اعتقال اثنين من مروجي المخدرات "متلبسين"، فيما ضبطت أسلحة واعتدة تابعة لتنظيم "داعش" في عمليتين منفصلتين بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ ومكتب اجرام الرطبة القت القبض على اثنين من مروجي المخدرات بعد نصب كمين لهم بإحدى مناطق الرطبة بالأنبار".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة"، لافتاً الى "تسليمهم مع المبرزات الجرمية للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ووصف البيان العملية بأنها "نوعية واستندت الى معلومات استخبارية دقيقة".

وفي بيان منفصل ورد لوكالة شفق نيوز، قالت الاستخبارات، إن "شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ١٨ وقوة من الفوج ضبطت سلاح قاذفة RBG7، و ٩ صواريخ للقاذفة، و٣ حشوات دافعة لصواريخ القاذفة".

وأضاف البيان ان "هذه الأسلحة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة شمال طريق النخيب هبابة في الانبار، وقد قامت مفارز المعالجة الهندسية برفع المواد وتفجيرها موقعيا"، مبيناً أن "العملية جاءت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة".

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