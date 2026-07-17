وفق المادة 4 إرهاب.. القبض على 5 إرهابيين في ديالى وكركوك ونينوى

شفق نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بتهم الإرهاب، إثر عمليات أمنية نُفذت في محافظات ديالى وكركوك ونينوى.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهجمات الاستباقية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال كمائن محكمة نصبتها مفارز أقسام الاستخبارات والأمن بالتعاون مع الفرقتين (الأولى والثامنة) وفرقة المشاة (14) وفرقة المغاوير (23) في قواطع العمليات المعنية.

وأضاف البيان، أن المتهمين الخمسة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية سابقة وفق أحكام المادة (4/1) من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.