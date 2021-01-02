الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، عن ضبطها اكثر من 30 عبوة ناسفة وتفجيرها دون اضرار شرقي محافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تمكنت من ضبط 32 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال في منطقة الشهابي الأولى التابعة لقضاء الكرمة شرقي محافظة الانبار".

وأضافت، ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبتنفيذ الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي"

وأكدت الوكالة ، "تفجير العبوات التي ضبطها موقعيا دون أحداث اي أضرار".