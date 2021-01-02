سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-02T17:51:28+0000
الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم السبت، عن ضبطها اكثر من 30 عبوة ناسفة وتفجيرها دون اضرار شرقي محافظة الانبار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تمكنت من ضبط 32 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال في منطقة الشهابي الأولى التابعة لقضاء الكرمة شرقي محافظة الانبار".

وأضافت، ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبتنفيذ الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي"

وأكدت الوكالة ، "تفجير العبوات التي ضبطها موقعيا دون أحداث اي أضرار".

related

استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

Date: 2019-12-25 19:56:26
استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ

Date: 2019-10-08 14:55:52
الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ

مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

Date: 2020-08-25 13:20:38
مسؤول عسكري يكشف حقيقة سيطرة فصيل مسلح على مبنى محافظة الأنبار

داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

Date: 2020-11-24 04:38:51
داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

Date: 2019-12-19 16:46:56
مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

انقاذ مواطن من الانتحار ومنزل مفخخ يودي بحياة "مختل" في بغداد والانبار

Date: 2020-10-10 19:21:01
انقاذ مواطن من الانتحار ومنزل مفخخ يودي بحياة "مختل" في بغداد والانبار

احباط عملية تسلل لداعش بالاسلحة المتوسطة والثقيلة

Date: 2019-06-16 13:27:25
احباط عملية تسلل لداعش بالاسلحة المتوسطة والثقيلة

مسؤول عسكري يكشف دوراً أمريكياً مؤثراً في تمشيط صحراء الأنبار

Date: 2020-12-01 20:02:07
مسؤول عسكري يكشف دوراً أمريكياً مؤثراً في تمشيط صحراء الأنبار