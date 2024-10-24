الاستخبارات العسكرية تضبط مشجباً للأسلحة والأعتدة ومعملاً لصناعة العبوات في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، يوم الخميس، ضبط مشجب للأسلحة والاعتدة ومعملاً لصناعة العبوات في محافظة ديالى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط مشجب للأسلحة والاعتدة ومعمل لصناعة العبوات الناسفة تابع لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع مايسمى "ولاية ديالى" بمحافظة ديالى، وقد جرى تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة بحسب السياقات القانونية المعمول بها".

وتابع البيان، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية والقطعات الأمنية تواصل جهودها المكثفة لملاحقة ماتبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي من مخلفات هذه العصابات".