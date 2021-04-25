سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العسكرية تضبط أعتدة وعبوات في نينوى والانبار

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T07:48:28+0000
الاستخبارات العسكرية تضبط أعتدة وعبوات في نينوى والانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، يوم الاحد، عن ضبط قنابر وعبوات واعتدة في نينوى والانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من ضبط ٢٣ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، و٣عبوات ناسفة، بالاضافة الى صاروخ يستخدم بالطائرات المسيرة، في قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".

واضافت، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".

وفي بيان ثان اشارت المديرية الى أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٣٩ ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت من ضبط ٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ و٦٠ ملم، ٢ مسطرة تفجير، ٢ عبوة ناسفة، في صحراء الثرثار بالانبار، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".

related

الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

Date: 2021-01-02 17:51:28
الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

الاستخبارات العراقية تقبض على جاسوسين لتنظيم داعش

Date: 2019-10-17 14:03:51
الاستخبارات العراقية تقبض على جاسوسين لتنظيم داعش

بغداد.. مسؤول "زوجات المهاجرين" بداعش يقع بيد القوات العراقية

Date: 2021-03-21 18:48:48
بغداد.. مسؤول "زوجات المهاجرين" بداعش يقع بيد القوات العراقية

الإطاحة بإرهابي كان متخفياً لسنوات في بغداد

Date: 2020-11-05 18:59:47
الإطاحة بإرهابي كان متخفياً لسنوات في بغداد

الاستخبارات تعتقل إرهابيين اثنين وتضبط عبوات وكدس متفجرات بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-01-08 19:37:31
الاستخبارات تعتقل إرهابيين اثنين وتضبط عبوات وكدس متفجرات بمحافظتين عراقيتين

استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

Date: 2019-12-25 19:56:26
استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

الاستخبارات العسكرية تعتقل دواعش "بارزين" في نينوى

Date: 2021-04-18 16:38:23
الاستخبارات العسكرية تعتقل دواعش "بارزين" في نينوى

تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها في ديالى

Date: 2020-11-05 21:05:15
تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها في ديالى