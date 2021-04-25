الاستخبارات العسكرية تضبط أعتدة وعبوات في نينوى والانبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، يوم الاحد، عن ضبط قنابر وعبوات واعتدة في نينوى والانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من ضبط ٢٣ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، و٣عبوات ناسفة، بالاضافة الى صاروخ يستخدم بالطائرات المسيرة، في قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".

واضافت، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".

وفي بيان ثان اشارت المديرية الى أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٣٩ ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت من ضبط ٤ قنابر هاون عيار ١٢٠ و٦٠ ملم، ٢ مسطرة تفجير، ٢ عبوة ناسفة، في صحراء الثرثار بالانبار، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".