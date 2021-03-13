الاستخبارات العسكرية تستولي على معدات تعود لـ"جيش دابق" وتكشف عن مقتل "ريكان جاسم"

شفق نيوز/ تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على مخبأ للاسلحة تابع لتنظيم داعش، فيما ألقت قوات النجدة التابعة لوزارة الداخلية القبض على رجل يحمل سلاحا غير مرخص شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بعملية استخبارية نوعية ومعلومات غاية في الدقة بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وفصيل استطلاع اللواء من مداهمة مخبأ يضم اسلحة واعتدة واجهزة وصواريخ تعود لما يسمى (جيش دابق - كتيبة صارم البتار) والتي كانت بحوزة الإرهابي القيادي المقبور ريكان جاسم الملقب (جليبيب).

وأضاف البيان ان القوة استولت على هاون 60 ملم ،وقاذفة RBG7، وبندقية قناص ، وبندقية كلاشنكوف، و13 صاروخ قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و13 مخزن بندقية، وجلكانات معبأة بمادة السي فور، و3 موبايلات، و2 جهاز لاسلكي، وباج الارهابي المقبور، وشفرة نداءات، في منطقة البو ذياب بالرمادي الانبار.

وأشار البيان إلى أن مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا.

وفي السياق الامني؛ نفذت مفارز نجدة بغداد واجبات ومهام امنية وانسانية وخدمية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لمديرية النجدة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم العثور على سلاح (مسدس) ضمن منطقة حي طارق من قبل دوريات نجدة الصمود، والقبض على شخص بحوزته سلاح غير مرخص (مسدس) ضمن منطقة الاسكان من قبل دوريات نجدة حي الجامعة.

ولفت البيان إلى أنه تم انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر 14 رمضان من قبل دوريات نجدة الاعظمية، فيما تم القبض على (12) مخمورا يعترضون طريق المارة.