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الاستخبارات العسكرية ترصد جنوداً يسيئون للجيش العراقي وتتوعدهم بالاعتقال

Category: أمـن

Date: 2021-10-15T11:33:35+0000
الاستخبارات العسكرية ترصد جنوداً يسيئون للجيش العراقي وتتوعدهم بالاعتقال

شفق نيوز/ ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية أحدى تشكيلات وزارة الدفاع العراقية يوم الجمعة أنها رصدت تعليقات وكتابات منسوبة لعدد من المنتسبين إلى الوزارة تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيها إساءة للجيش العراقي وقادته.

وقالت المديرية في بيان إنه "قد بلغ الحال ببعض المنتسبين ان يطعنوا ويشهروا بجيشهم و قادتهم بافتراءات بعيدة عن السياقات والضبط العسكري، وهو ما شكل اتجاها سلبيا لدى المواطن الذي يكن احترامه لجيشنا وقادته في مواقعهم كافة.

واضافت المديرية في البيان أنه "ففي الوقت الذي نعلن فية القبض على كل منتسب يسيء او أساء للجيش العراقي وقادته وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل، نؤكد بان ابواب المسؤولين في وزارة الدفاع مفتوحة لكل المنتسبين ابتداءً من وزير الدفاع و رئيس اركان الجيش و نائب قائد العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية والمسؤولين الكبار كافة بالوزارة لتلقي الشكاوى والالتقاء بالمنتسبين والاستماع الى شكواهم ومظالمهم".

واهاب البيان بـ"مواقع التواصل والوكالات والوسائل الاعلامية كافة بعدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة في وزارتنا" .

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