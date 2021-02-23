سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-23T09:47:28+0000
الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن عملية أمنية داهمت فيها مقرات عصابات تتاجر بالمخدرات جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من محاصرة مجموعتين مكونه من 6 أشخاص تتاجر بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد".

واضاف البيان أن مفارز الاستخبارات اشتبكت مع أفراد العصابة وألقت القبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة.

ولفت البيان إلى أنه "باعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ آخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات تم مداهمة مكان المجموعة الثانية وإلقاء القبض على أفرادها الثلاثة وتضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي".

ووفقا لبيان الاستخبارات "قد تم تسليم المتاجرين مع المبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي".

related

الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

Date: 2020-11-12 09:23:03
الاستخبارات تطيح بـ"أخطر" عصابة لتجارة المخدرات جنوبي العراق

في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين

Date: 2021-02-14 07:44:27
في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

صور.. مصرع امرأة مسنة بحريق في منزلها شمالي بغداد

Date: 2021-02-07 14:08:26
صور.. مصرع امرأة مسنة بحريق في منزلها شمالي بغداد

اشتباكات عنيفة في بغداد

Date: 2020-11-03 21:32:13
اشتباكات عنيفة في بغداد

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

Date: 2020-11-13 19:24:26
5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد

Date: 2021-01-21 17:20:34
الدفاع المدني يستنفر لإخماد حريق "كبير" في بغداد