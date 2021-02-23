الاستخبارات العسكرية تداهم مقرات مجموعتين تتاجر بالمخدرات جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن عملية أمنية داهمت فيها مقرات عصابات تتاجر بالمخدرات جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من محاصرة مجموعتين مكونه من 6 أشخاص تتاجر بالمخدرات في منطقة الوردية قضاء المدائن جنوبي بغداد".

واضاف البيان أن مفارز الاستخبارات اشتبكت مع أفراد العصابة وألقت القبض على أفراد المجموعة الاولى البالغة 3 أشخاص وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدس عيار 5 ملم ومادة كرستال معبأة بأكياس صغيرة.

ولفت البيان إلى أنه "باعتراف أحد العناصر عن وجود مخبأ آخر لمجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات تم مداهمة مكان المجموعة الثانية وإلقاء القبض على أفرادها الثلاثة وتضبط بحوزتهم مادة الكريستال مع أدوات تعاطي".

ووفقا لبيان الاستخبارات "قد تم تسليم المتاجرين مع المبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإحالتهم للقضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات من قانون العقوبات العراقي".