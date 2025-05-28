الاستخبارات العسكرية تداهم مضافة لداعش وتضبط أسلحة جنوب ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة من الاستخبارات العسكرية داهمت مضافة تابعة لتنظيم داعش، في منطقة جنوب محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتعقب ميداني من قبل مفارز استخبارات قيادة عمليات ديالى، حيث تمكنت القوة من الوصول إلى المضافة الواقعة في منطقة بهرز، خلف قريتي أم الكطن والكوصري، جنوبي المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية عثرت داخل المضافة على عدد من الأسلحة والمواد المستخدمة في تنفيذ الهجمات"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.