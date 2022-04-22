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الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بنينوى وتطيح بـ3 "إرهابيين" في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-04-22T14:47:53+0000
الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بنينوى وتطيح بـ3 "إرهابيين" في الأنبار

شفق نيوز/ أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، يوم الجمعة، هجوماً على نقطة امنية غربي نينوى والقت القبض على ثلاثة "إرهابيين" في الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت استناداً إلى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب، اثنان منهم في القائم والآخر في مدخل الفلوجة اثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي".

واضافت، "في حين تمكنت كمائن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من احباط عملية ارهابية لاستهداف احدى النقاط الامنية في قرية تفاحة من قبل ارهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية حيث توقفا على بعد ٥٠٠ متر من النقطة المراد استهدافها وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين مما دفعهما للفرار تاركين خلفهم دراجتهم النارية و ٣ بنادق Ak47 وكمية من عتاد الكلاشنكوف, وما زالت عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة جارية للقبض عليهما".

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