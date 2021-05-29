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الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بدراجة مفخخة في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T18:55:48+0000
الاستخبارات العسكرية تحبط هجوماً بدراجة مفخخة في الأنبار

شفق نيوز/ أحبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، محاولة تفجير دراجة نارية غربي محافظة الانبار.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية والتي اكدت تواجد دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية".

واضافت، "حيث تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الألي ٣٠ من التحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها".

واشارت الى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير الدراجة تحت السيطرة".

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