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الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T17:51:42+0000
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة "استهداف الشباب العراقي" بكمية كبيرة من المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، القبض على متهم نقل أكثر من 7 ملايين حبة مخدرة في خزان وقود، في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها ألقت القبض على متهم قام بنقل سبعة ملايين حبة مخدرات و 9 كغم من مادة الكرستال المخدرة وضعت في خزان وقود شاحنة كبيرة مخصصة لنقل المواد الغذائية لتمريرها عبر سيطرات قاطع مسؤولية فوج استخبارات قيادة فرقة المشاة الأولى في قضاء الرطبة".

وأضافت أن "المتهم أراد ترويج هذه الكمية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات لإستهداف الشباب العراقي".

ولفتت المديرية، إلى "العثور على ستين ألف حبة مخدرات مخبأة في سخان ماء في دار المتهم الملقى القبض عليه والذي اعترف بجريمته في نقل هذه السموم مقابل مبلغ من المال".

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