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الاستخبارات العسكرية تتوعد "جهات مشبوهة": لن نسكت بعد الآن

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T17:51:42+0000
الاستخبارات العسكرية تتوعد "جهات مشبوهة": لن نسكت بعد الآن

شفق نيوز/ توعدت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، جهات هاجمت مديرها وضباطها ومنتسبيها بالمساءلة القانونية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "منذ فترة ونحن نراقب الهجمات التي تتعرض لها مديرية الاستخبارات العسكرية مستهدفة قائد المديرية وبعض ضباطها ومنتسبيها، ولقد تأكد لنا أن تلك الهجمات تزداد مع ازدياد الانجازات النوعية التي يحققها ابطال المديرية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الامن والاستقرار في ربوع الوطن".

وأضافت، أن "هذه الهجمات الباطلة التي تصدر من بعض الجهات التي نعرف ولاءها وارتباطاتها المشبوهة ترمي الى تشويه سمعة المؤسسة الامنية والاستخبارية سوف لا تزيدنا الا عزما واصرارا على تحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة. وان رجال الاستخبارات العسكرية لا يهزهم او ينال من عزيمتهم سيل الأكاذيب والفبركات التي ينشرها أشباه الإعلاميين ممن لا يجيدون حتى الكتابة الصحفية، بل ديدنهم الخداع والتضليل وتشويش الراي العام وتلفيق التهم والنيل من القادة الابطال".

وتابعت المديرية "نحن نعلم ماهي الاجندات المشبوهة التي تحاول النيل من الاستخبارات العسكرية، ونعلم ما هو ثمن تلك الاجندات ونعلم حجم الارتزاق والخنوع لهذا البعض لتلك الجهات".

ولفتت الى أن "هذا البعض قد فسر سكوتنا وتمسكنا الأخلاقي بالضعف ولكن ليعلموا بأننا لا يمكن ان نسكت الى ما لا نهاية، وسنتبع كافة السبل القانونية لايقافهم وسيكون للقضاء الكلمة العليا، وسوف لن نتهاون مع كل من يحاول المساس بالمؤسسة الامنية والاستخبارية وسنستمر بانجازاتنا النوعية ولا يوقفنا عن ذلك كل أساليب الكذب والنفاق وحملات التشهير المدفوعة الثمن".

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