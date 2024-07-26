الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 9 إرهابيين في أربع محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على تسعة إرهابيين بعمليات متفرقة في أربع محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليات منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق 7، و11، و14، و15، 16، و17 وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، ومن خلال كمائن محكمة ومداهمات على أماكن الإرهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على تسعة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وبينت أن "العمليات تمت في مناطق متفرقة من محافظات بغداد، والأنبار، وكركوك، ونينوى، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في مختلف صفوفها"، مشيرة إلى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.