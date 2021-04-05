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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل "ابو عمر" أبرز مقاتلي "جيش العسرة"

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T08:27:50+0000
الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل "ابو عمر" أبرز مقاتلي "جيش العسرة"

شفق نيوز/ تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية، من اعتقال ما اسمته ابرز مقاتلي جيش العسرة التابع لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات، "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وتمكنت من إلقاء القبض على أحد ابرز مقاتلي ما يسمى ب (جيش العسرة) الإرهابي والمكنى ب (ابو عمر ) بعد ايقاعه بكمين محكم في ناحية زمار  غربي نينوى." 

وأضاف أن "ابو عمر" من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

 

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