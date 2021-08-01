الاستخبارات العراقية توقع بـ4 أشخاص تسللوا من سوريا

شفق نيوز/ أحبطت مديرية الاستخبارات العراقية، يوم الاحد، تسللاً لاربعة أشخاص من سوريا الى غربي نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 (إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) باستخدام الكاميرات الحرارية شوهد وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".

وأضافت، "على اثر ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات أعلاه وباسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة اشخاص من حملة الجنسية السورية".

وأشارت الى "تسليم المقبوض عليهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".