الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 9 من أعضاء داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة صلاح الدين يوم السبت، إلقاء القبض على عدد من الارهابيين ينتمون الى تنظيم داعش.

وذكرت في بيان ورد لوكالة فق نيوز؛ أنه "بعمليات منفصلة وجهود وتخطيط عالي المستوى ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في صلاح الدين من إلقاء القبض على (9) متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وفق مذكرات قبض قضائية أصولية".

وأضاف البيان؛ أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن انتمائهم لتنظيم عصابات داعش الارهـابي وقيامهم بالعديد من الهجمات الارهابية في محافظة صلاح الدين وأطرافها في وقتٍ سابق"، مشيرا إلى أنهم أُحيلوا الى "الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".