الاستخبارات العراقية تلقي القبض على متسللين سوريين حاولوا عبور الحدود

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، القبض على مجموعة سوريين حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الارهاب في ربيعة بمحافظة نينوى وردت لدى الاستخبارات العسكرية في استخبارات لواء مشاة 71 بالفرقة 15 حول قيام مجموعة من السوريين بالتسلل عبر الحدود الدولية من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم ومتابعة حركتهم بواسطة الكامرات الحرارية في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة، مشيرة الى رصد حركتهم، والقاء القبض عليهم وهم (6) أشخاص يحملون الجنسية السورية ، تم تسليمهم الى مركز شرطة ربيعة بوصل تسليم اصولي .