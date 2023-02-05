الاستخبارات العراقية تلقي القبض على عصابة سطت على منزل أحد المقربين من الصدر

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الأحد، القبض على أربع متهمين نفذوا عملية سطو مسلح على دار لأحد رجال الأعمال في محافظة النجف.

وكان مصدر في الشرطة العراقية، أبلغ وكالة شفق نيوز في يوم الأحد (15 كانون الثاني الماضي)، بتنفيذ عملية سطو مسلح على منزل رجل أعمال معروف في مدينة النجف مقرب من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجل الأعمال المعروف (تمكين الحسناوي) المقرب من التيار الصدري تعرض الى سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 3 مليار دينار عراقي بعدما سطا على منزله فجر اليوم 5 مسلحون في حي الزهراء وسط محافظة النجف.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "عملية امنية ناجحة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة النجف تمكنت خلالها من القبض على أربعة متهمين هاربين ارتكبوا جريمة سطو مسلح على دار أحد رجال الأعمال في المحافظة، حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي قدرة (3) مليارات دينار عراقي و(3) كيلو غرام من الحلي الذهبية".

وأشار البيان إلى ان "العملية استنادا الى معلومات استخبارية وتم ضبط جزء من المبلغ المسروق وضبط عجلات تم شرائها من قبل أفراد العصابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".