الاستخبارات العراقية تقتل "والي الانبار" وثلاثة من مرافقيه.. صور

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بمقتل "والي الانبار" لدى تنظيم "داعش" والملقب "ابو منصور" وثلاثة من مرافقيه بعملية "متميزة" بالتنسيق مع خليه الاستهداف في العمليات المشتركة بالجيش العراق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "عندما ظنت قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ان الصحراء ستكون لها ملاذا آمنا من عيون العراق رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد خاب ظنها بعد أن حول الشجعان هذه الصحراء الى جحيم على هذه القيادات والعناصر الإجرامية".

وأضافت أن "رجال وكالة الاستخبارات وضعوا كمينا لما يسمى والي الانبار الملقب ابو منصور وثلاثة من مرافقيه"، مشيرة الى "رصدهم بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم في صحراء الانبار، ووجهت ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة".

وبينت أن "هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".

وبهذا "الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، بحسب البيان، "فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية احد قياداتها الإجرامية المهمة جدا".