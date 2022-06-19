سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاستخبارات العراقية تقتل "والي الانبار" وثلاثة من مرافقيه.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-06-19T18:01:45+0000
الاستخبارات العراقية تقتل "والي الانبار" وثلاثة من مرافقيه.. صور

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بمقتل "والي الانبار" لدى تنظيم "داعش" والملقب "ابو منصور" وثلاثة من مرافقيه بعملية "متميزة" بالتنسيق مع خليه الاستهداف في العمليات المشتركة بالجيش العراق. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "عندما ظنت قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ان الصحراء ستكون لها ملاذا آمنا من عيون العراق رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد خاب ظنها بعد أن حول الشجعان هذه الصحراء الى جحيم على هذه القيادات والعناصر الإجرامية".

وأضافت أن "رجال وكالة الاستخبارات وضعوا كمينا لما يسمى والي الانبار الملقب ابو منصور وثلاثة من مرافقيه"، مشيرة الى "رصدهم بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ووفقًا لمعلومات مؤكدة عن مكان تحركهم في عجلتهم في صحراء الانبار، ووجهت ضربات دقيقة حولتهم الى جثث هامدة".

وبينت أن "هذا الإرهابي المجرم المقتول يعتبر احد المسؤولين عن استهداف المواطنين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".

وبهذا "الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"، بحسب البيان، "فقد خسرت عصابات داعش الإرهابية احد قياداتها الإجرامية المهمة جدا".

related

عملية استخباراتية تطيح بثلاثة "ارهابيين مهمين" في بغداد

Date: 2021-12-09 08:44:25
عملية استخباراتية تطيح بثلاثة "ارهابيين مهمين" في بغداد

الإجهاز على "والي الأنبار" ومساعده بضربة جوية

Date: 2022-02-17 14:43:54
الإجهاز على "والي الأنبار" ومساعده بضربة جوية

الاستخبارات العسكرية تطيح بالمسؤول عن تهريب عوائل داعش من سوريا الى العراق

Date: 2021-10-21 18:46:31
الاستخبارات العسكرية تطيح بالمسؤول عن تهريب عوائل داعش من سوريا الى العراق

الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

Date: 2021-10-11 16:31:53
الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما ٥٠ قطعة اثرية في بغداد

تقرير أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع بين فيلق القدس وفصائل شيعية عراقية

Date: 2020-12-30 18:03:38
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع بين فيلق القدس وفصائل شيعية عراقية

الأنبار.. نيران داعش تتسبب بتحطم مروحية عراقية وهذا مصير طاقمها (صورة)

Date: 2020-05-25 14:40:40
الأنبار.. نيران داعش تتسبب بتحطم مروحية عراقية وهذا مصير طاقمها (صورة)

فيديو.. جرحى بانفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد

Date: 2021-06-30 16:21:26
فيديو.. جرحى بانفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد

السلطات العراقية تعلن اطلاق 17 صاروخا على قادة عسكرية في نينوى

Date: 2019-11-08 20:29:45
السلطات العراقية تعلن اطلاق 17 صاروخا على قادة عسكرية في نينوى