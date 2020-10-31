الاستخبارات العراقية تقتل إرهابيا وتضبط 13 وكرا لداعش بعمليتين في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، عن قتل إرهابي وضبط 13 وكرا لتنظيم داعش بعمليتين منفصلين في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع قطعات الشرطة الاتحادية عمليتين امنيتين منفصلتين في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".

وأضافت "نتج عن ذلك مقتل أحد الارهابين وجرح اخر اثناء عملية التفتيش في وادي ابو شحمة وكذلك ضبط (١٣) وكرا لعصابات داعش الارهابي بمناطق متفرقة من الناحية اعلاه احتوت بداخلها على (١٢)عبوات مختلفة و (١٠) جلكانات مملؤة بماده C4 و (٤) دراجات نارية و حزام ناسف و جرار زراعي و مواد لوجستية وغذائية وملابس عسكرية و نضائد مختلفة و قداحات تفجير و اسلاك تفجير و رايتين لعصابات داعش، حيث تم ردم الاوكار وتفجير المواد المضبوطه بدون حادث يذكر".