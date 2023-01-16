الاستخبارات العراقية تقبض على "إرهابي" و4 متاجرين بالمخدرات في السليمانية وبابل

شفق نيوز/ ألقت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، يوم الإثنين، القبض على "إرهابي" واربعة اخرين في بابل بتهم تجارة المخدرات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال التنسيق المشترك مع مديرية اسايش السليمانية، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع القبض على احد العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) ارهاب الصادرة من محكمة تحقيق نينوى وذلك من خلال تواجده في محافظة السليمانية، إذ تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وإحالته الى القضاء".

وتابع البيان، انه "بواجبين منفصلين تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة بابل من الاطاحة باربعة من تجار المواد المخدرة من بينهم امرأة ثلاثة منهم في مركز مدينة الحلة والآخر بعد محاولته الدخول من احد منافذ المحافظة، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي".

ولفت الى ان "القبض جرى استنادا الى معلومات استخبارية بالتعاون مع شؤون المخدرات، تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".