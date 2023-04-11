الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية وتعتقل مزور مستمسكات ومختطف فتاة

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العراقية، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر نقلوا المواد الغذائية لأوكار عناصر داعش في محافظة ديالى، فيما اعتقلت مزوراً للمعاملات والمستمسكات الثبوتية وآخر قام بخطف فتاة في بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة بالتزامن مع استطلاع ميداني أجريت من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أثمرت عن التوصل لخلية ارهابية مكونة من ثلاثة عناصر في محافظة ديالى".

وأضافت خلية الإعلام، أن "الإرهابيين قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال إيصال المواد الغذائية والملابس والوقود لأوكارهم، وتم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة ومواد أخرى، وانتموا لداعش عن طريق أخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات".

في السياق، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، القبض على متهم يقوم بتزوير المعاملات والمستمسكات الثبوتية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ(5000) دولار للمعاملة الواحدة في محافظة واسط.

وبحسب بيان ورد للوكالة، فإن المزور "صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (292) من قانون العقوبات، إذ جرى القبض عليه من خلال كمين محكم نفذته المفارز آنفا في منطقة الكرادة ببغداد، وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

ومن جهة أخرى، اعتقلت مفارز مديرية الاستخبارات، وبالتنسيق مع الفرقة الأولى- شرطة اتحادية وقوة من الأمن الوطني، أحد المطلوبين للقضاء لقيامه بعملية خطف إحدى الفتيات في بغداد، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (421)خطف، وتمت العملية من خلال تدقيق وجمع المعلومات وتحديد مكان تواجده من خلال الجهد الفني الدقيق.