الاستخبارات العراقية تعتقل 8 إرهابيين في كركوك ونينوى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على 6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في محافظة نينوى.

وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، مكنت مفارز الوكالة وبعملية نوعية من القبض على 6 إرهابيين في نينوى".

وأضافت أن "بحسب البيانات والوثائق التي عثرت عليها مفارز الوكالة عن داعش، تأشر وجود أسمائهم بكنى ومهام حددت لهم ضمن هذه العصابات الإرهابية".

وأشارت إلى أن "مفارز الوكالة عثرت أيضاً، على كدس للعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قنابر هاون مخبأة تحت الارض، تم التوصل للمكان واستخرج اكثر من 350 قنبرة هاون".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، نتائج عمليتين نوعيتين أجرتها المديرية، ونتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

وجاء ذلك، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الحادية عشر وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ذاتها ومفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب داقوق وقوة من فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم العمليات المشتركة كركوك.

وذكر بيان للمديرية، ورد للوكالة، أن "كمينين محكمين نصبته مفارز المديرية، وعلى إثرهما ألقي القبض على الإرهابيين الاثنين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مدينتي كركوك وداقوق، وتسليمهما إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".