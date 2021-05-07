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الاستخبارات العراقية تعتقل 4 ارهابيين تسللوا من دولة مجاورة

Category: أمـن

Date: 2021-05-07T20:46:06+0000
الاستخبارات العراقية تعتقل 4 ارهابيين تسللوا من دولة مجاورة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، القاء القبض على اربعة ارهابيين بينهم الناقل تسللوا من احد دول الجوار في سنجار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ ومفرزة من الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على أربعة ارهابيين بضمنهم للناقل تسللوا من احد دول الجوار الى العراق عن طريق تلعفر سنجار غربي نينوى للالتحاق بالخلايا الارهابية التي تعاني نقصا حادا في عناصرها نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها من قواتنا الامنية".

واوضحت أن "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى".

واشارت المديرية الى "تسليمهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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