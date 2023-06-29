الاستخبارات العراقية تعتقل مطلوباً سوري الجنسية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الخميس، باعتقال مواطن سوري الجنسية مطلوب للسلطات العراقية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للاستخبارات تمكنت من اعتقال مواطن سوري الجنسية مطلوب بعدة قضايا نصب واحتيال في المحافظة"، لافتا إلى ان "المواطن قام بالاعتداء ضرباً على عنصر أمني حاول إيقافه في بادئ الأمر، ثم لاذ بالفرار منه لتعتقله قوة الاستخبارات لاحقاً".

وبين المصدر، ان "القوة نقلت المعتقل إلى احد المراكز الخاصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".