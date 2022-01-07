الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤول الدعم المالي واللوجستي لداعش في كركوك

شفق نيوز / اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ما يسمى مسؤول الدعم المالي واللوجستي لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد عملية استخبارية دقيقة وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".

وأضافت أن هذه العملية تأتي "استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الارهابية وتجفيف منابعهم من الداعمين لداعش مالياً ولوجستياً".

وأوضحت الوكالة، أن "عملية القاء القبض على المتهم تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، ومن خلال التحقيق الميداني اعترف على أماكن تواجد للإرهابيين وعلى الفور شكل فريق عمل مختص ودك تلك الأوكار حيث تم العثور على وكر يحتوي على (خيمة مجهزة بمواد لوجستية للمبيت فيها)، إذ جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي، وردم الوكر دون حادث يذكر".