الاستخبارات العراقية تعتقل متاجرين بالبشر بينهم نساء وتحبط عمليات بيع اطفال.. صور

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على 7 متهمين بالجرم المشهود يتاجرون بالبشر بينهم نساء، مشيرة في ذات الوقت إلى إحباط عمليات بيع اطفال في محافظتين.

وقالت الخلية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من اختراق شبكة للاتجار بالبشر والقبض على عناصرها في محافظة كربلاء وذي قار، مكونة من سبعة متهمين بينهم ثلاث نساء، وانقاذ طفلين يبلغان من العمر الأول 3 أشهر والثاني 11 شهرا".

وأوضحت أن "هذه العصابات تقوم ببيع الأطفال عن طريق سماسرة يمثلون ادوار الام والاب، لبيع الطفل بعد شرائهم من ذويهم بمبالغ زهيدة جدا تصل الى مليوني دينار، وبيعهم بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار في محافظات أخرى".

وبينت أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا".