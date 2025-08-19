الاستخبارات العراقية تعتقل قاتل والديه في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية استخبارات بغداد/الرصافة، شعبة استخبارات الرشاد، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شاب في العشرين من عمره، أقدم على جريمة مروّعة بقتل والديه داخل منزلهما في منطقة الأمين الثانية، مستخدمًا سلاحًا ناريًا.

وبحسب المعلومات الأمنية، فإن "الجريمة وقعت قبل أكثر من يومين، حيث لاذ الجاني بالفرار بعد ارتكابه الجريمة"، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتمكّنت مفارز الاستخبارات، وفق البيان، من تتبع القاتل ورصد تحركاته عبر كاميرات المراقبة وتحليل بيانات هاتفه النقال، ما أسفر عن تحديد موقعه والقبض عليه بوقت قياسي.

وأكدت المديرية، إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما شددت على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل العاصمة.