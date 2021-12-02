الاستخبارات العراقية تعتقل عنصرين في "كتيبة القناصين" لداعش

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية يوم الخميس القاء القبض على ارهابيين اثنين من العاملين بما تسمى كتيبة القناصين في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ أحدى مفاصل الاستخبارات العسكرية والتي اكدت على تواجد ارهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما تسمى ( كتيبة القناصين ) التابعة لعصابات داعش الارهابي في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين .

واضاف البيان انه على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥١ وقوة من الفوج الاول للواء ذاته تم نصب كمين للارهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة .

وتابع البيان ان المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب.