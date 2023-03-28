الاستخبارات العراقية تعتقل شخصا ابتز أكثر من 20 فتاة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص قام بأكثر من 20 عملية ابتزاز بحق فتيات

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت من القاء القبض على المتهم (م.هـ.ش) الذي قام بتنفيذ جرائم ابتزاز مستغلا حاجة الفتيات للعمل والاعلان عن وظيفة مدعيا وجود أماكن شاغرة في مراكز التجميل والمراكز الطبية.

ووفقا للبيان فإنه، بعد ان استقبل العديد من المراسلات والمكالمات بدأ باستدراج الضحايا حتى وصلت اعداد الفتيات التي قام بابتزازهن اكثر من (20) فتاة.

وتابع البيان بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.