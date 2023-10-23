الاستخبارات العراقية تعتقل أشخاصا يضاربون بأسعار الدولار عبر جوازات السفر

شفق نيوز/ اعتقلت الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، ثلاثة أشخاص يقومون بتزوير تذاكر السفر و يستخدمون جوازات سفر المواطنين من أجل المضاربة في سعر الصرف والإضرار بالاقتصاد الوطني.

ذكر ذلك بيان صدر عن وكالة الاستخبارات، وورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن مفارزها ألقت القبض عليهم في داخل شركة حوالات وصيرفة وبحوزتهم 1.675.000.000 مليون دينار عراقي و 462.440 الف دولار مع أجهزة الطبع الخاصة بتزوير تذاكر السفر، ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تضمنت مراسلات تخص حوالات غير مشروعة .

وأكدت أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تواصل عملياتها الاستباقية في ملاحقة المضاربين بسعر الصرف والذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

وبينت أن العملية جاءت بعد تلقيها معلومات دقيقة تضمنت قيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة مستغلة فيها جوازات المواطنين من اجل الاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال استلامهم الدولار بسعر الصرف الرسمي ومن ثم بيعه في السوق السوداء .

ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالأضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة ارسال الحوالات غير المشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي، وفق وكالة الاستخبارات التي دعت المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .